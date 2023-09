Asi e Gruppo Idee | workshop a Rebibbia con esperti e detenuti sul sovraffollamento delle carceri

(Di sabato 30 settembre 2023) Ottantacinque suicidi dinel 2022, cinquantatré al 19 settembre di quest’anno nelle 183italiane sovraffollate fino all’inverosimile: al 31 dicembre 2022, il numero complessivo diin Italia era di 56.196, a fronte di una capienza regolamentare di 51.328 posti, con un tasso di affollamento pari al 109% che sale al 141% in strutture come quella di, a Roma. È proprio qui, presso la Casa Circondariale di, Nuovo complesso, che ieri si sono ritrovati decine diper parlare di questa emergenza e provare a immaginare soluzioni immediate che possano accompagnare quanto il governo Meloni sta già mettendo in campo. Asi esul ...

(Adnkronos) – La generazione Scania Super , in virtù di un’efficienza termica del 50% ed un risparmio carburante pari ad almeno l’8%, rappresenta ...

Il Gruppo Mediobanca avvia la collaborazione con l’Unhcr , l’agenzia Onu per i rifugiati, sostenendo un programma integrato di protezione delle ...

Per 4 giovani su 5 una donna può sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole. Uno su 5 crede che le ragazze possa no provocare la ...

Sead Kolasinac , difensore bosniaco dell' Atalanta , ha parlato in conferenza stampa: "Per me è stato facile adattarmi, quando so...

... alla data odierna, non risulta il deposito né alcun altra comunicazione o forma di recapito formale circa modifiche alla proposta progettuale presentata dalalla fine del 2021. Va ...... alla data odierna, non risulta il deposito né alcun altra comunicazione o forma di recapito formale circa modifiche alla proposta progettuale presentata dalalla fine del 2021'. Non è ...

Precisazione dell'amministrazione comunale di Rimini sul Gruppo ASI Comune di Rimini

Ex nuova Questura, rapporti tesi tra proprietà e Comune. "Asi non ha presentato modifiche al progetto" RiminiToday

Ex Questura, al Comune “non risultano modifiche alla proposta progettuale presentata a fine 2021” Il Comune di Rimini smentisce Ariminum Sviluppo Immobiliare, in merito a RiminiLife, progetto di ...(ASI) “Con le norme in materia di taxi approvate ieri dal Senato nell’ambito del Decreto Asset si toglie finalmente ogni giustificazione a chi ha la competenza sul rilascio delle nuove licenze che son ...