(Di sabato 30 settembre 2023)tv292023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,292023? Su Rai 1 è andato in onda. Su Rai 2 il rugby. Su Rai 3 4 giorni per la libertà Napoli 1943. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Lache hai. Su1 Sopravvissuto – The Martian. Ma chi ha totalizzato i maggioritv292023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv ...

Sta andando in onda proprio in queste ore la penultima nonché terza puntata della fiction con Massimo Ranieri in onda ogni giovedì prima e ognipoi su Canale5. Purtroppo glinon sono stati quelli sperati, complice forse una programmazione ballerina e dei competitor agguerriti come Tale e Quale Show su Rai1 (forse sarebbe stato ......grande banco di prova con la prima puntata in onda domenica 1 ottobre per scoprire se gli... è stato ospite nel nuovo programma di Caterina Balivo oggi pomeriggio,29 settembre, su Rai1.

Ascolti tv venerdì 29 settembre: Tale e Quale Show, La voce che hai dentro, Nuova Zelanda-Italia TPI