Ascolti TV | Venerdì 29 settembre 2023 Tale e Quale Show sale al 21 9% | lontano Ranieri 10 9% | ottimo Quarto Grado 10 2%

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 30 settembre 2023) Carlo Conti -Nella serata di ieri,29, su Rai1ha conquistato 3.227.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Canale5 La Voce che hai Dentro ha incollato davanti al video 1.812.000 spettatori con uno share del 10.9%. Su Rai2 la partita dei Mondiali di Rugby – Nuova Zelanda-Italia è la scelta di 600.000 spettatori pari al 3.3%. Su Italia1 Sopravvissuto – The Martian è visto da 919.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 4 giorni per la libertà. Napoli 1943 segna 560.000 spettatori con il 3.1%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.369.000 spettatori (10.2%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 756.000 spettatori e il 5.9%. ...