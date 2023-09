Ascolti tv | ‘Tale e Quale Show’ primo nel prime time

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 30 settembre 2023) (Adnkronos) – Carlo Conti con il suo 'Tale eShow' su Rai1 consolida il suo primato neltv, con la conquista ieri sera di 3.227.000 telespettatori pari al 21.9% di share. Molto distante 'La Voce che hai dentro' protagonista Massimo Ranieri che su Canale5 si è fermato a quota 1.812.000 telespettatori per il 10.9% di share. Seguono, nell'ordine: Rete4 con 'Quarto Grado' che totalizza 1.369.000 telespettatori e il 10.2% di share; Nove con 'Fratelli di Crozza' a 1.006.000 e 5.6%; Italia1 con 'Sopravvissuto – The Martian' a 919.000 e 6.1%; La7 con 'Propaganda Live' a 756.000 e 5.9%; Rai2 con la partita dei Mondiali di Rugby Nuova Zelanda-Italia a 600.000 e 3.3%; Rai3 con '4 giorni per la libertà. Napoli 1943' a 560.000 e 3.1%; Tv8 con 'I delitti del BarLume – E allora zumba!' a 426.000 telespettatori e il 2.5% di share. ...