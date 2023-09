Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 29 settembre 2023

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 30 settembre 2023)tv: idei programmi più visti di29, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il varietà Tale e Quale Show ha totalizzato 3227 spettatori (21,90% di share); su Canale5 la fiction La voce che hai dentro ha avuto 1812 spettatori (share 10,86%). Il film Sopravvissuto – The Martian su Italia1 hanno ottenuto 919 spettatori (6,11%); su Rai2 i Mondiali di Rugby: Nuova Zelanda-Italia hanno portato a casa 600 spettatori (3,30%); il documentario 4 giorni per la libertà – Napoli 1943 su Rai3 ha conquistato 202 spettatori (1,57%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1369 spettatori (10,22%) e su La7 il programma ...