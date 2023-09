Arriva la Juve | Gasperini Match atteso | sarà grande partita

Zingonia. Il primo appuntamento di un trittico micidiale: Juve in casa, Sporting a Lisbona, Lazio a Roma, tre partite in otto giorni che chiudono un ...

"Allegri il punto di riferimento, dobbiamo portare la squadra alla sua altezza: lo spirito dei giovani per tornare in Champions"....

Juve al lavoro per portare a Torino uno storico pupillo della società: Berardi vicino come non mai, ma occhio alle richieste del Sassuolo. Non è un ...