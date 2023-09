Arriva la Juve | Gasperini | “La partita più impegnativa finora” Ottimismo su De Ketelaere

(Di sabato 30 settembre 2023) Zingonia. Il primo appuntamento di un trittico micidiale:in casa, Sporting a Lisbona, Lazio a Roma, tre partite in otto giorni che chiudono un mini-ciclo per l’Atalanta di Gian Piero, che in conferenza stampa alla vigilia della sfida coi bianconeri di domenica 1 ottobre (ore 18) ha sottolineato la difficoltà dell’impegno: “Dobbiamo pensare allantus, poi penseremo al resto. Questo è il test più difficile dell’inizio di stagione, abbiamo fatto un’amichevole ad agosto ma aveva ovviamente un altro peso, questo invece è probante. Ci apprestiamo anche con curiosità al match per capire quale sia la nostra dimensione. Lantus ha dei valori: i gol li fa sempre, è raro che non segni, ha sempre questa capacità. Per batterla bisogna sempre segnare più di un gol”. “abbiamo fatto una ...

