(Di sabato 30 settembre 2023) Ha fatto sfoggio di doti difensive straordinarie obbligando il suo avversario a giocare ogni volta almeno due colpi in più. Ed è arrivato ad un punto dalla vittoria. Ma non è bastato a Matteo, ...

, che fa un po' di stretching per gambe e schiena, nel secondo gioco della frazione decisiva cancella due palle - break (1 - 1): poi ne annulla altre due nel quarto (2 - 2). Ci risiamo anche ...Il cilenodue match point sul 5 - 3 mandando lunghi due dritti, di cui uno in risposta, ma ... Il suo prossimo avversario sarà il nostro Matteo. [1] C. Alcaraz b. [Q] Y. Hanfmann 6 - 4 6 -...

Arnaldi manca 3 match-point con Jarry e saluta Pechino! SuperTennis

Ed è arrivato ad un punto dalla vittoria. Ma non è bastato a Matteo Arnaldi, uscito di scena al secondo turno del “China Open” (Atp 500 - montepremi 3.633.975 dollari) che si sta disputando sui campi ...Agli ottavi di finale, già nella giornata di ieri, è approdato Matteo Arnaldi grazie a una prova convincente contro l’americano Wolf, battuto in due identici parziali 6-2 6-2. (SNAI Sportnews) ...