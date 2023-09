(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl mese divolge al termine, il sole continua a splendere all’Osservatorio di Montevergine, offrendo uno spettacolo incantevole. Tuttavia, il paesaggio che si estende oltre i confini dell’osservatorio è tutt’altro che idilliaco. Buona parte della valle del Sabato, il serinese e il solofrano sono avvolti da una cappa di fumo, che rende l’di cattiva o addirittura pessima qualità. Gli esperti dell’Osservatorio di Montevergine stanno monitorando attentamente l’andamento della qualità dell’nella regione, e i risultati non sono incoraggianti. Segnalano, infatti, valori di PM10 (particolato sospeso di dimensioni inferiori a 10 micron) fino a 180 microgrammi su metro cubo a Solofra. Questi dati allarmanti sono il risultato di una combinazione di fattori, tra cui l’attività industriale, l’uso dei ...

Eccellenze Meridionali Firenze , davanti alla porta di una vecchia casa compare un cartello surreale : "Anziana e malata". Spoiler : non parla della ...

Ciao, vi scrivo perché ho un problema con mia moglie , che si è trasformata in una malata immaginaria. Circa 8 anni fa scopre di avere un problema di ...

Vicenza è una città. Per l'inquinamento dell'è tra le peggiori realtà italiane (362esima su 375 secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente), con conseguente elevata incidenza di malattie ...Mancava solo la madre, Lorenza Santangelo,da anni e costretta a casa. La bara di cedro ... dall'normale, immortalata nella foto del suo profilo Instagram quando ancora non portava il peso ...

Aria "malata": settembre nero per la provincia irpina anteprima24.it

Tv. Zullo (FdI): Bene 'L'Aria che tira' che "ripara" a insulti su Ruiu ... La Voce del Patriota

Un Oggi alla Volta - Un film di Nicola Conversa. Commedia, Italia, 2023. Un teen love drama sull'innamoramento oggi.Le cause dell’autismo possono essere tante e si trovano dentro e fuori dal nostro organismo: nel Dna, come dimostra la scoperta di più di un centinaio di geni legati alla malattia, ma anche nel cibo, ...