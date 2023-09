Arezzo-Pontedera oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 30 settembre 2023) Ecco le informazioni relative alla, l’, latv e lodimatch valevole per la sesta giornata del campionato italiano di. I padroni di casa hanno raccolto 7 punti nelle prime cinque giornate, e dopo la sconfitta di vittoria di Chiavari, vogliono continuare su questa strada. La formazione ospite, dal canto suo, ha iniziato con una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte, e vorrà cercare di ritornare alla vittoria che manca da inizio stagione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 30 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252 e NOW. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

... Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW(Serie C) alle 20.45 su Sky Sport 252 L. R. Vicenza - Atalanta U23 (Serie C) alle 20.45 su Sky Sport 253 Monaco - Marsiglia (......30 Serie C 6a Giornata Girone B: Potenza vs Monterosi Tuscia diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Consales Ore 20:45 Serie C 6a Giornata Girone B:vs...

Serie C, il calendario della 6^ giornata su Sky: le partite e gli orari Sky Sport

L'Arezzo alla conquista del Comunale. Dura l'ex: col Pontedera sfida ... Quotidiano Sportivo

Inizia oggi la sesta giornata del campionato di Serie C, girone B. La Torres è in testa con 15 punti. Partite in programma: Lucchese-Pineto, Carrarese-Entella, Arezzo-Pontedera, Juventus Next Gen-Torr ...Torna in campo oggi, sabato 30 settembre, la Serie C: dieci le partite in programma, tutte visibili su Sky. Dopo gli anticipi di ieri, ad aprire questo sabato ci saranno le tre sfide delle 16.15: Lati ...