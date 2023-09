Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8 | Matilde Scopre Di Essere Incinta!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 30 settembre 2023)Il8:decide di salvare il matrimonio con Tancredi e, poco tempo dopo,di aspettare un bambino. La notizia non la rende felice, ma la allontana da Vittorio… Il8 prosegue e, nel corsopuntate che andranno in onda prossimamente,sarà senza dubbio la protagonista. Quest’ultima farà una scoperta che la lascerà senza parole. Infatti la Frigerio scoprirà diin dolce attesa, cosa che potrebbe cambiare molto i suoi progetti e la sua vita. Ma ecco che cosa sta per succedere.Il8: ...