Annalisa parla di Elodie e si imbarazza dopo una domanda sul matrimonio con Francesco Muglia – VIDEO

Annalisa è la cantante del momento. Intervistata per il Corriere della Sera, ha parla to del gossip sulla gravidanza dopo il matrimonio con Francesco ...

... anche se soltanto di recente sta avendo un successo strepitoso: qualcunodi lei come della nuova regia del pop italiano. In effetti, nell'ultimo periodonon fa che sfornare un ...... si piacciono e vanno a casa a fare l'amore, musiche di, anzi, dell'di dieci anni ... "Non vorrei deludere nessuno, ma non ho ancora visto lo spot di cui oggi si", ha dichiarato ...

Annalisa, esce il nuovo album ‘E poi siamo finiti nel Vortice’. Sulla presunta gravidanza: “Visione all’antica. Ho ricevuto chiamate dai familiari” SuperGuidaTV

E poi siamo finiti nel vortice, parla Annalisa La Ragione

Annalisa parla del confronto con Elodie e si imbarazza dopo una domanda sul matrimonio con Francesco Muglia, ecco il video.Annalisa perde la sua proverbiale compostezza e risponde a tono durante un'intervista. È successo in occasione di un'ospitata a Radio Zeta, emittente del gruppo Rtl, quando un conduttore le ha rivolto ...