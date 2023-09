Angelica Amodei | figlia Rosanna Lambertucci | l’ex marito Alberto Amodei | chi era e com’è morto

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 30 settembre 2023)è stata sposata per diverso tempo con, dal quale ha avuto una, giornalista.è tragicamentenel 2014 in seguito ad un brutto male. Nonostante questo lale è rimasta accanto fino alla morte.ed exdi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.