Andrea Giambruno | gaffe mentre parla di migranti | “Berlusconi aveva capito tutto della transumanza”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 30 settembre 2023) Un momento di discussione sulla geopolitica e sull’emergenza migratoria ha portato a una curiosanel corsotrasmissione pomeridiana “Diario del Giorno” su Rete4. Il conduttorendo di Silvioe del suo presunto ruolo visionario, ha utilizzato la parola “” suscitando reazioni e polemiche sui social media. Non è la prima volta che le dichiarazioni discatenano la polemica: l’ultima volta era capitato a seguito dello stupro di Palermo, quandofatto una riflessione personale sul presunto atteggiamento da tenere per non essere “vittime”, con la frase “Il lupo lo trovi” legato a definiti comportamenti da lui definiti leggeri ed imprudenti. Le Dichiarazioni di ...