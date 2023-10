Andar per foglie | in vacanza

Leggi su panorama

(Di sabato 30 settembre 2023) Questo è il periodo ideale per regalarsi una passeggiata (o un lungo weekend) nei boschi e osservare lo spettacolo del foliage: a piedi, in treno, in cabinovia o in canoa, ecco dove immergersi nelle sfumature mozzafiato della natura autunnale. Che fanno bene agli occhi e anche all’anima. Complice un’estate rovente e siccitosa, quest’anno l’ingiallimento delleè iniziato subito dopo Ferragosto: un fenomeno inusuale, dovuto all’abnorme rialzo termico combinato con la carenza idrica, che ha «bruciato» le chiome degli alberi dotati di radici superficiali e incapaci di pescare acqua in profondità. In realtà, lo spettacolo della muta delleo foliage - termine che indica il «fogliame» e per etimo si ricollega al verbo inglese «to fall», «cadere» - è un evento naturale che, in assenza di svarioni climatici, inizia intorno all’equinozio di ...