Ancora non ha imparato a contare | gli insulti di Santoro a Giorgia Meloni

(Di sabato 30 settembre 2023) Michelenon risparmia nessuno. Ma è suche l'ex volto Rai ci va giù pesante. Accade a Otto e Mezzo in onda giovedì 28 settembre su La7. Quipassa direttamente agli: "non ha. Non fa i conti con questa crisi economica e trova tutte le ragioni per cancellare la realtà. Il piano Mattei per l'Africa, che lei cita, non c'entra niente con Mattei". E, incalzato da Lilli Gruber, spiega: "Mattei era uno che considerava le risorse energetiche della Russia centrali per lo sviluppo dell'Europa. È stato il primo durante la Guerra Fredda ad aprire un canale di comunicazione con la Russia comunista. Lei cosa fa?". A detta del fu conduttore di Annozero, il premier "assieme a Biden sta costruendo una ...

Ci può stare, il pareggio a Frosinone (1-1) contro una squadra che, in casa, aveva battuto Sassuolo e Atalanta. Ma la Fiorentina , andata in ...

Il consiglio Affari interni dell'Ue che si è svolto oggi a Bruxelles è stato come un gioco di specchi: non aveva in agenda alcuna decisione sul ...

Si va avanti con Mourinho . Il diktat a Trigoria sembra chiaro e (per ora) non ammette obiezioni. Nonostante il sedicesimo posto in classifica...

Altrimenti, l'infanteimparerà ad affrontare la realtà e, come tante donneoggi, continuerà a ricercare un padre con cui condividere una vita erotica, una dolce metà che si risolva in un ...: "Lo spread che lanciate come se fosse la fine del Governo Meloni stava adesso a 192 punti,... durante l'anno precedente al nuovo governo è stato più alto e i titoli dei giornalili ho ...

Ancora non riscossi i compensi per le attività aggiuntive di docenti e ATA dell'anno scolastico 2022/2023 FLC CGIL

Meloni, Santoro va all'attacco: "Ancora non ha imparato a contare" La7

Se questa lobby era presente in Parlamento anche prima del vostro avvento al governo ci potete spiegare come mai non ve ne siete ancora accorti vista l’eccezionale emergenza in atto Visto che volete ...Dall’idea vincente dell’e-shopping al lavoro con re Carlo III, Federico Marchetti ripercorre in un libro la sua storia. Con noi parla di intuizioni, mentori (c’è anche Ugo Foscolo) e della risorsa più ...