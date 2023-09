Amici | le anticipazioni del 1° ottobre Gli ospiti e frizioni in studio

(Di sabato 30 settembre 2023) Cosa accadrà nella puntata di domani ad? Lesul talent, scattano le prime tensioni inDomani domenica 1°si rinnoverà l’appuntamento condi Maria De Filippi. Andrà infatti in onda il secondo appuntamento con la puntata domenicale del talent, che sta via vita entrando nei cuori del pubblico. Le registrazioni della trasmissione si sono svolte nei giorni scorsi, e, come è ormai consuetudine, sono trapelate diversesu quanto accaduto durante la puntata che vedremo domani. Come già anticipato la super ospite è stata senza dubbio Angelina Mango. La cantante si è esibita presentando il suo nuovo brano ‘Che t’o dico a fà‘. Pare che la sua esibizione sia stata molto applaudita sia dal pubblico che dagli insegnanti. La figlia d’arte si è ...

Lavinia ha spiattellato il tradimento di Raffaele davanti ai loro. Anna, Raffaele e Michele ...de La voce che hai dentro è per venerdì prossimo in prima serata su Canale 5 ( QUI le)...Nascerà qualcosa tra Demir e Umit Per scoprirlo, carilettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostreTerra Amara per il momento terminano qui. L'appuntamento è per la ...

Anticipazioni Amici 23: Ballerino assente per gonfiore alla caviglia, tra gli ospiti due ex allievi Fanpage.it

Amici 23: le anticipazioni della seconda puntata, in onda domenica 1°ottobre 2023 ComingSoon.it

(Tutto.TV) Nel pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Amici, quella che andrà in onda domenica 1 ottobre. Dal sito Superguidatv.it ecco tutte le anticipazioni: Esibizione dopo esibizione, ...Una proposta di sfida, liti e provocazioni tra i professori, grandi ospiti e giudici d'eccezione nella puntata di Amici registrata il 29 settembre ...