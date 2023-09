Amici 23 | Maria De Filippi scalda il cuore | la triste confessione sulla sua adolescenza

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 30 settembre 2023) La nuova classe di23 è nel vivo delle prime lezioni e qualcuno starebbe già in crisi. Gaia De Martino è entrata in crisi dopo un compito a lei assegnato da Alessandra Celentano, la quale vuole testare le sue abilità nel ballo. Tuttavia, sono bastate pochi filmati per farla scoppiare in lacrime ed ecco cheDeè intervenuta collegandosi con la casetta. Qui, la conduttrice ha raccontato un episodio inedito della sua infanzia per supportare la ragazza.23: il racconto diDeNon è una novità cheDesia sempre presente per gli allievi e le allieve della scuola più famosa d’Italia e che molto spesso ne approfitti per raccontare alcuni momenti della sua giovinezza o episodi personali al fine di dare ...