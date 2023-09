Fotogallery - '', la seconda puntata Ultimo Aggiornamento 30/09/23 Fotogallery - '', la seconda puntata Ultimo Aggiornamento 29/09/23 'Tu si que vales', arriva il secondo appuntamento Ultimo Aggiornamento 29/09/23 Fotogallery - 'Verissimo', ecco chi sono gli ospiti di sabato ...Questi ragazzi sono miei. Siamo un bel gruppo, c'è non solo empatia ma anche amicizia. Ed è una base che non ha prezzo, principalmente in questi momenti. Io con loro non sono mai solo. Se sono ...

Venerdì 29 settembre – Il quotidiano di Amici Witty TV

"Amici 2023", Angelina Mango ospite della seconda puntata TGCOM

«Ketty è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all'ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava», così, con un post Instagram, la famiglia e gli amici salutano Ketty Roselli ...Non la penso così. Se una persona sta bene non cambia, non c’è differenza. Io ho degli amici che ho conosciuto da bambino e che dopo 60 anni sono ancora amici miei. La vita è una maratona. Il problema ...