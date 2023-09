Allegri “Favoriti senza coppe non è un'equazione”

(Di sabato 30 settembre 2023) "Out Vlahovic e Milik, con l'Atalanta giocherà Kean", dice il tecnico della Juventus TORINO - "Di solito le partite contro loro sono sempre combattute, i nerazzurri sono in un ottimo stato di forma. Dovremo fare grande attenzione e avere un ritmo alto". Così Massimiliano, tecnico della Juven

Lo dimostrano i numeri delle scorse annate", aggiunge. "Purtroppo Vlahovic domani non ci sarà per il solito problema alla schiena. Ieri si è fermato e oggi aveva parecchio dolore quindi ...... il tecnico della Juventus, Massimiliano, ribadisce gli obiettivi stagionali. Il suo collega del Milan, Stefano Pioli, ha dato i bianconeri come possibiliper lo scudetto a causa ...

La squadra è in crescita, Rabiot e Weah stanno cambiando a livello di motore. Favorita per lo scudetto Non serve a niente, non è un'equazione matematica che chi non gioca le coppe è favorita per il ...