Alle sorgenti del Serio | il lago del Barbellino Naturale e il suo rifugio

Leggi su bergamonews

(Di sabato 30 settembre 2023) Valbondione. Capire dove inizia un corso d’acqua non è un’impresa semplice. La storia è piena di esploratori che sono andati alla ricerca delledei fiumi più celebri del mondo, eppure solo salendo ad alta quota si può comprendere quanto hanno provato. È il caso deldel, riconosciuto da molti come il punto dove ildiventa un fiume a tutti gli effetti. A 2128 metri sul livello del mare, il bacino racchiude le acque provenienti frequenti precipitazioni e da laghetti minori situati lungo gli avvallamenti in direzione passo di Pila e passo di Caronella, così come dai torrenti che scendono dal Passo deldove è situata la sorgente dell’omonimo corso d’acqua.

Con una superficie di 110 metri quadrati e ...