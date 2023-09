Alle 8 di domenica 1 ottobre nuovo click day per il bonus trasporti | risorse aumentate di 12 milioni ma non sufficienti per tutti

(Di sabato 30 settembre 2023) A partire d8 disarà nuovamente possibile richiedere ilsul portale dedicato del ministero del lavoro e delle politiche sociali. Visto l’elevatissimo numero di richieste non soddisfatte, il Consiglio dei ministri ha infatti recentemente incrementato di 12di euro i fondi dedicati alla misura, rendendo così ilun poco più accessibile. Non potrà in ogni caso soddisfare le richieste di, l’ultimoday aveva visto l’esaurimento dei fondi in meno di un’ora. Secondo quanto emerge da discussioni parlamentari, non è escluso inoltre che la misura venga rifinanziata anche per tutto il 2024 con uno stanziamento ad hoc nella prossima legge di bilancio. Il...

Critiche a profusione durante l’ultima puntata in diretta di Domenica In. A molti telespettatori è parso di assistere ad una puntata di Domenica ...

Il 1° ottobre segna una nuova opportunità per i cittadini italiani grazie al " click day" per ottenere il bonus trasporti . Questa iniziativa arriva ...

Tempo di lettura: 2 minutiUna splendida quattordicenne: la corsa podistica delle Sette Cappelle – in programma per domenica 1° ottobre (partenza ...

La cronaca politica statunitense racconta che a partire da1 ottobre gli Usa potrebbero ... acconsentendorichieste dei conservatori intransigenti. I legislatori di estrema destra hanno ...Clima disteso in casa Juventus in vista della trasferta a Bergamo contro l' Atalanta in programma domaniprimo ottobre18 al Gewiss Stadium ...

Da domenica al via l'applicazione in fase transitoria del meccanismo ... EURACTIV Italia

Musei Civici: domenica si entra gratuitamente | Comune di Pistoia Comune di Pistoia |

Visto l'enorme numero di richieste, il governo ha deciso di stanziare altri 12 milioni per il bonus trasporti. Una cifra che non sarà comunque sufficiente per tutta la platea ...È densa di appuntamenti culturali e musicali questa domenica d’inizio ottobre in arrivo a Tarquinia che profuma ancora d’estate. La giornata si aprirà la mattina alle ore 10 nei pressi della riserva d ...