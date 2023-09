Alla faccia della Salute | l’Italia fanalino di coda nel G7 per spesa sanitaria

Leggi su tpi

(Di sabato 30 settembre 2023), fra i Paesi avanzati e con sistemi sanitari universalistici, è uno di quelli con i più bassi livelli di, pubblica e privata, pro-capite, sia in termini assoluti che in relazione al Pil. In Europa, nel 2022, ben 15 Paesi hanno destinatosanità più risorse pro-capite rispetto a quanto fatto dal. Non solo. Siamo sotto la media, sia nei confronti dell’Europa che guardando ai Paesi Ocse, anche per la quota di prodotto interno lordo utilizzata per ladei cittadini. A sottolinearlo è la statistica, elaborata partendo dal database Oecd Stat aggiornato al 3 luglio 2023,Fondazione Gimbe. «Il nostro Paese – non usa mezzi termini il presidente, Nino Cartabellotta – ha urgente bisogno di invertire la rotta. Altrimenti sarà ...