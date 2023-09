All Blacks micidiali | Italrugby schiacciata dalla Nuova Zelanda ai Mondiali | 96-17

(Di sabato 30 settembre 2023) Ancora troppa distanza tra l’Italia ed i maestri del rugby . La nazionale azzurra, seppur mai doma e generosa, ha perso con un sonoro 96-17 contro laal Groupama Stadium di Lione nella quarta giornata della Pool A dei. Le vittorie contro Namibia e Uruguay avevano fatto ben sperare, forse illuso, i tifosi italiani in vista della gara con i neozelandesi. Contro gli All...

Lione – Pesantissima la sconfitta dell’Italia con la Nuova Zelanda alla Rugby World Cup 2023. Gli All Blacks vincono per 96-17 a Lione e si ...

Nella sfida della Coppa del Mondo a Lione La Nuova Zelanda travolge l’Italia per 96-17 oggi a Lione nel match valido per la Pool A della Rugby World ...

(Adnkronos) – La Nuova Zelanda travolge l’Italia per 96-17 oggi a Lione nel match valido per la Pool A della Rugby World Cup 2023. Gli All Blacks ...

(Adnkronos) – La Nuova Zelanda travolge l’Italia per 96-17 oggi a Lione nel match valido per la Pool A della Rugby World Cup 2023. Gli All Blacks ...

Glifrantumano l'Italia 96 - 17 (49 - 3), quattordici mete a due, sette per tempo, e per il rugby azzurro è un passo indietro di vent'anni. Perchè in campo si sono rivisti i Tutti Neri di un ...La peggior sconfitta italiana in una gara di Coppa del Mondo. Impossibile solo pensarlo poche ore prima di una partita che ha ribadito al mondo intero due concetti basilari: quando gliallacciano le scarpe non ce n'è per nessuno. E quando l'Italia dimentica il suo passato recente, l'imbarcata è dietro l'angolo. Questa però fa un male cane: la Nuova Zelanda ha deciso di ...

All Blacks straripanti: Italia dominata 96-17 Sky Sport

Mondiali rugby, la Nuova Zelanda ridimensiona l'Italia: rivivi la diretta Corriere dello Sport

Il sogno è durato pochissimo, giusto il tempo della prima azione della partita, dopo che la haka aveva attirato ogni sguardo in campo. Poi solo Nuova Zelanda, e un’Italia che rimane a guardare, intimo ...Gli All Blacks hanno frantumato l'Italia 96-17, con quattordici mete a due. Gli All Blacks erano spettacolari e feroci, e l'Italia ha subito un duro colpo. L'Italia ha incassato quattro mete in 22 min ...