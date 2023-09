Alfred Vefa si è sparato | ritrovato il bossolo accanto al cadavere

Posti di blocco per rintracciare l'uomo. Il 44enne è irreperibile dal momento dell'omicidio. Era in fase di separazione dalla vittima

È stato trovato morto in una zona isolata di San Casciano, Alfred Vefa , l’ex marito di Klodiana Vefa , la 35enne albanese uccisa in strada a ...

È stato trovato morto in una zona isolata di San Casciano, Alfred Vefa , l’ex marito di Klodiana Vefa , la 35enne albanese uccisa in strada a ...

Alfred Vefa , l’ex marito di Klodiana Vefa , la donna di 37 anni uccisa la sera di giovedì 28 settembre a Castelfiorentino , in provincia di Firenze, ...

Il caso di Castelfiorentino: la morte di Klodiana Vefa per mano dell'ex marito. Che si è tolto la vita in una zona di campagna

Si chiude il cerchio. Alfred Veda è stato trovato morto. Si tratta dell’uomo sospettato del femminidicio di Castelfiorentino . Alfred Vefa , ex marito ...

I carabinieri, grazie all'intervento degli artificieri, lo hanno rinvenuto a pochi metri dall'auto che l'uomo aveva chiuso a chiaveOmicidio di Klodiana, trovato morto l'ex È stato trovato il corpo di, responsabile della morte della donna uccisa a colpi di pistola sotto casa: l'uomo si è suicidato in un bosco di noci, l'ex marito di Klodiana, è stato trovato morto in un ...

Trovato morto l'ex marito della donna uccisa a Castelfiorentino, “Si è tolto la vita” LA NAZIONE

Donna uccisa a Castelfiorentino, l'ex marito di Klodiana Vefa si è suicidato Fanpage.it

Donna di 35 anni uccisa in strada con un colpo di pistola, i carabinieri cercano il marito Uccide la madre con una padella e 30 coltellate Klodiana Vefa uccisa, trovato morto l'ex marito Alfred: si è ...Omicidio di Klodiana Vefa a Castelfiorentino: trovato morto in un bosco a San Casciano in Val di Pesa l'ex marito che l'aveva uccisa giovedì scorso.