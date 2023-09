Alfred Vefa | le ultime ore dopo l' omicidio | ha vagato in auto | poi si è tolto la vita

Posti di blocco per rintracciare l'uomo. Il 44enne è irreperibile dal momento dell'omicidio. Era in fase di separazione dalla vittima

È stato trovato morto in una zona isolata di San Casciano, Alfred Vefa , l’ex marito di Klodiana Vefa , la 35enne albanese uccisa in strada a ...

Alfred Vefa , l’ex marito di Klodiana Vefa , la donna di 37 anni uccisa la sera di giovedì 28 settembre a Castelfiorentino , in provincia di Firenze, ...

Dopo oltre una giornata di ricerche, è stato trovato morto, il 44enne albanese accusato di aver ucciso l'ex moglie Klodiana, 37 anni, giovedì sera (28 settembre) a Castelfiorentino , in provincia di Firenze. E' stato trovato in una zona ...Il caso di Castelfiorentino: la morte di Klodianaper mano dell'ex marito. Che si è tolto la vita in una zona di campagna

Una drammatica svolta nel caso dell'omicidio di Klodiana Vefa ha scosso la comunità di Castelfiorentino, in provincia di Firenze. L'ex marito della vittima, Alfred Vefa, sospettato dell'omicidio, è st ...Una ricerca durata ore, conclusasi con il ritrovamento del cadavere di Alfred Vefa, l’uomo che – nella serata di giovedì, 28 settembre – ha ucciso l’ex moglie a colpi di pistola in strada, a ...