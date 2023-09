Alessandro Borghese 4 Ristoranti | le anticipazioni dell’ultima puntata | 1 ottobre 2023

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 30 settembre 2023) Immergiamoci nei sapori della Campania, tra colline rigogliose, antichi borghi e secolari tradizioni culinarie. All’interno dell’apprezzato show di, andremo alla scoperta dell’Irpinia, luogo ricco di storie e leggende, alla ricerca del miglior ristorante di cucina irpina. Attraverseremo un percorso di gusto e originalità, in cui investigheremo sia le ricette tradizionali che le più innovative, per celebrare questo patrimonio unico. Un viaggio culinario tra aromi e sapori antichi, alla scoperta di piatti storici mai dimenticati e di una competizione di livello, con quattro notevolipronti per conquistare’il titolo di migliore in questo scenario meraviglioso. La storica Campania: esplorando il verde lussureggiante, i borghi antichi e la provincia di Avellino Il fascino della ...