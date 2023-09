Alcaraz - Musetti | lo spagnolo col pilota automatico | quote e pronostico

arrivano agli ottavi dopo aver battuto rispettivamente Hanfmann e Khachanov nel turno precedente. Tre confronti in carriera tra i due, con lo spagnolo in vantaggio 2 - 1 nel conto ...DIAMOND Dalle 06:30 - (8) Vondrousova vs Kalinina A seguire - (1) Sabalenka vs (WC) Kenin A seguire - (1)vsNon prima delle 13:30 - (3) Rune vs Dimitrov Non prima delle 15:30 - (12) ...

Dopo la prestigiosa affermazione contro il n.14 del ranking Karen Khachanov, recente vincitore del torneo di Zhuhai, Lorenzo Musetti sarà atteso ora ad una prova da far tremare i polsi: ad attenderlo ...Dalle 5 ora italiana sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino si succederanno infatti Jasmine Paolini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, protagonista del match più atteso di ...