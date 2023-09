Albero di Robin Hood abbattuto in Inghilterra | per cosa era famoso?

(Di sabato 30 settembre 2023) L’diinera un acero di monte (acer pseudoplatanus)per essere stato immortalato nel film– Principe dei Ladri, interpretato da Kevin Costner. Il Sycamore Gap era il simbolo del paesaggio britannico lungo il Vallo di Adriano era amatissimo dagli inglesi ed è stato “deliberatamente” da un ragazzo di 16 anni che è stato arrestato (ma immediatamente rilasciato su cauzione) dalla polizia del luogo con l’accusa di aver compiuto l’atto vandalico. Al momento, la comunità locale è sotto shock per aver perso “un punto di riferimento noto a livello globale”. Il sovrintendente della polizia della Northumbria, Kevin Waring, ha dichiarato di aver provato “tristezza e rabbia” per ...

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato per aver "deliberatamente" Abbattuto l’ albero diventato famoso per essere apparso nel film Robin Hood , ...

... sono stati arrestati perché avrebbero segato di netto, la notte tra il 27 e 28 settembre, uno degli alberi più famosi del mondo: il Sycamore Gap, conosciuto anche come l'diHood, che si ...Ed era entrato nell'immaginario inglese come l'diHood, per la sua fugace ma significativa apparizione in una scena iconica diHood - Principe dei ladri , il filmone del 1991 con ...

L'albero di Robin Hood abbattuto da un ragazzino: “Un gesto di ostilità nei confronti del mondo” La Stampa

Shock nel Regno Unito: abbattuto il celebre “Albero di Robin Hood”, sarebbe stato un atto vandalico RaiNews

Stava tornando a casa, a Rivara di San Felice, quando ha perso il controllo della sua Bmw sulla sp 468. L’impatto fatale è avvenuto all’altezza di Massa Finalese: la mezzanotte era passata da pochi mu ...Il Sycamore Gap Tree , uno degli alberi secolari simbolo del Regno Unito che segna l’antico confine romano fra l’Inghilterra e la Scozia rappresentato dal ...