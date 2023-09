(Di sabato 30 settembre 2023) A poche ore dall’inizio del prossimo pay-per-view in casa AEW,– prima edizione di taleo in onore della leggenda del puroresu Antonio Inoki – Darby Allin haa AEW countdown toche il suo match contro il TNT Champion Christian Cage, valido per il titolo,proprio ildella serata del 1° ottobre. La tipologia dell’incontroun Best 2-out-of-3 Falls Match, pertanto il primo che riesce ad inanellare due vittorie vincerà la contesa. Da notare il fatto che l’o si terrà proprio nella città natale di Allin, ovvero Seattle. Qui sotto la card completa e aggiornata di. La card completa diAEW World Trios ...

AEW: rivelato quale sarà il main event di WrestleDream Zona Wrestling

AEW: WrestleDream, Jon Moxley potrebbe recuperare in extremis, rivelato il possibile sfidante Zona Wrestling

A poche ore dall'inizio del prossimo pay-per-view in casa AEW, WrestleDream - prima edizione di tale evento in onore della leggenda del puroresu Antonio Inoki - Darby Allin ha rivelato a AEW countdown ...La scorsa notte la AEW ha mandato in onda un nuovo episodio di Rampage ( CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI ), dopo lo show, la federazione ha annunciato diversi match per la puntata di Collision che ...