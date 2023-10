AEW Rampage 29 09 23 Risultati

(Di sabato 30 settembre 2023) The Acclaimed (Max Caster e Anthony Bowens) e Billy Gunn vs. The Hardys (Jeff Hardy e Matt Hardy) e Brother Zay Bowens inizia ad attaccare Kassidy che dopo le prime difficoltà si risponde con hurracaranas e prende il sopravvento su Caster. Billy Gunn e Matt Hardy si alternano, con il primo che domina fino a quando Matt lo schiaccia contro il paletto. Isiah prende il cambio ma finisce sotto lo “Scissor Me Timbers” prima della pausa pubblicitaria. Dopo lo stacco pubblicitario Jeff e Anthony si alternano. Billy entra nel ring per aiutare il suo compagno. Matt irrompe per attaccare Gunn con il “Twist of Fate” e lo prepara per il “Swanton Bomb”, ma Bowens riesce a eseguire una “Powerbomb” su Matt e lo schiena rapidamente. Vincitori e ANCORA campioni: The Acclaimed e Billy Gunn per schienamento a tre. Nel backstage Jay Lethal interrompe Eddie Kingston chiarisce di ...

The live viewership numbers for AEW Rampage are in. Rampage drew 363,000 viewers and a 0.14 rating in the 18-49 demographic on TNT in the 10 pm ET timeslot on Friday. Last week in the same timeslot, ...WWE Hall of Famer Edge is now All Elite. After weeks of rumours, Edge, who will be known as Adam Copeland, made his AEW debut at the end of Sunday's (October 1) WrestleDream pay-per-view.