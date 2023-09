Addio cabine telefoniche | arrivano quelle digitali

(Di sabato 30 settembre 2023) L’Italia sta dando il suoalle. Hanno di fatto segnato un’epoca ma, ormai, non erano altro che un ricordo del passato. Inutilizzate, considerando la quasi totale copertura nazionale della rete mobile e la diffusione di telefoni cellulari. È però già pronta un’operazione di Tim atta a sostituire tutto ciò. Non telefoni, bensìcon ben altri servizi disponibili. Le stazioni intelligenti Tim ha avviato un programma di sviluppo e installazione di stazioni intelligenti su tutto il territorio italiano. Avranno differenti funzioni, come ad esempio quella di info point per la cultura, garantendo supporto ai turisti e fornendo tutte le informazioni che i vari Comuni decideranno di preimpostare. Basti pensare alle iniziative mensili, tra musei, cinema e teatri, o anche ...

Le nuove cabine telefoniche in arrivo in Italia saranno delle 'stazioni digitali' che offriranno servizi di infotainment, ricarica degli smartphone, pagamenti digitali e ticketing, e chiamate gratuite ...