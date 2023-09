Accoltellato a morte sul litorale | i Moniello a giudizio per omicidio del barbiere Izzo

(Di sabato 30 settembre 2023) Castel Volturno (Lucio Seneca). Alessandroe suo figlio Roberto, residenti a Baia Verde frazione di Castel Volturno, sono stati rinviati adavanti alla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere per il prossimo 21 novembre con l’accusa di. Sono accusati del delitto di Luigi, ilucciso sulnel novembre dello scorso anno. La richiesta per padre e figlio, 50 e 29 anni, il primo meccanico, entrambi detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere era stata avanzata dal pubblico ministero, Annalisa Imparato. Il padre, è accusato divolontario mentre il figlio deve rispondere del reato di concorso incon l’aggravante dei futili motivi. Stando al racconto dei testimoni, quel sabato notte di ...

commenta Un uomo di 44 anni di è stato ucciso, nel corso di una aggressione avvenuta a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. Da una prima ...

Un Uomo di 30 anni, forse di origine nordafricana, è stato trovato morto a San Giovanni in Persiceto (Bologna) intorno alle 17 di ieri. L’ Uomo è ...

A ucciderlo - riporta La Gazzetta di Parma - sarebbe stato un 22enne di Persiceto, rintracciato in serata e arrestato dai carabinieri per omicidio ...

AGI - Un giovane di cui non sono ancora note le generalità, probabilmente immigrato, è morto dopo essere stato accoltellato in pieno centro da due ...

Una lite tra due giovani è finita nel sangue a Pernumia, piccolo comune con poco meno di 4mila abitanti in provincia di Padova. Un ragazzo gambiano ...

Proprio ieri nel Gloucestershire, Inghilterra occidentale, un 15enne che avevaferendolo un insegnante nel corridoio di una scuola è stato condannato a 14 mesi di detenzione in un ...Nel Gloucestershire, Inghilterra occidentale, un 15enne che avevaferendolo un insegnante nel corridoio di una scuola è stato condannato a 14 mesi di detenzione in un carcere minorile. ...

Londra, 15enne accoltellata a morte mentre andava a scuola. Premier Sunak: "Scioccato" Sky Tg24

Accoltellato a morte in centro a Ravenna Agenzia ANSA

Alice Neri è stata uccisa con fendenti violenti, inferti con un’arma bianca. Cinque o sei colpi, di cui uno al cuore, in cui sarebbe stato trovato un frammento osseo, segno di una brutalità inaudita n ...Era stato coinvolto nell’inchiesta sul tentato omicidio dell’avvocatessa Paola Marioni, accoltellata cinque volte all’addome ... Come quello della morte del figlio, ormai diversi anni fa, in un ...