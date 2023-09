Accatastamento caminetti e stufe a biomasse | possibilità di mettersi in regola dal sito SIERT

(Di sabato 30 settembre 2023) I cittadini che non hanno ancora provveduto ad accatastare il proprio caminetto, stufa o caldaia asecondo quanto previsto dalla DGR n.222/2023 del marzo scorso, da domenica 1° ottobre 2023 potrannoingratuitamente tramite la pagina web del(www..regione.toscana.it) accedendo tramite Spid o CNS. Il procedimento è informatizzato, rapido ed intuitivo, non prevede alcuna spesa e non necessita di interventi di tecnici specializzati. Può essere fatto in qualsiasi momento e solleva il cittadino da possibili responsabilità nel caso in cui l’impianto dovesse essere oggetto di controlli. L’obbligo didei generatori di calore alimentati acon potenza utile nominale inferiore ai 10 kW presenti nelle abitazioni di tutto ...

associazioni e ricercatori preoccupati per la proposta dello 'strascico' sottocosta 30 Settembre 2023 Caminetti e stufe a biomasse, possibilità di mettersi in regola con l'accatastamento dal sito

Sono esclusi dall'obbligo di accatastamento i camini dismessi e quelli che rappresentano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione. In questo caso il cittadino non dovrà fare la procedura di ...