Accadde oggi | 30 settembre | Corrado Verdelli ed altre ricorrenze

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 30 settembre 2023) 30edInizialmente era il vice di Mandorlini, nel ruolo di libero, ma riuscì comunque a ritagliarsi uno spazio importante. Venti partite nel campionato dei record, ventisette in quello successivo. E la Supercoppa italiana del 1989 giocata da titolare. Dopo l’esperienza in nerazzurro passò alla Cremonese. Dell’Inter è stato in seguito allenatore della Primavera, vice della prima squadra e traghettatore in una trasferta europea. Attualmente per il Biscione è a capo degli osservatori. Il 301963 è nato. Il giorno del suo quarantesimo compleanno era al fianco di Hector Cuper quando l’allora difensore della Beneamata Lele Adani realizzava il primo gol in Champions League. Quel giorno ...