Abisso arbitro di Salernitana-Inter | nei precedenti danni non solo a Firenze

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 settembre 2023)sarà l’di, partita della settima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Palermo, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match dell’Arechi. Isarà la sesta partita per Rosariocomedei nerazzurri. E quando appare il suo nome non è mai una bella notizia. Questo dal 24 febbraio 2019, una delle peggiori prestazioni arbitrali di sempre in epoca VAR. La Fiorentina, nell’occasione, segna il 3-3 al 101? su rigore di Jordan Veretout, letteralmente inventato dall’palermitano per un tocco di petto di Danilo D’Ambrosio valutato mano. E sì che il VAR ...