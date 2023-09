(Di sabato 30 settembre 2023)indel 2,4% a giugno scorso in Italia rispetto allo stesso mese del 2022, ma con il Sud in controtendenza con un aumento medio dello 0,5% e il Molise che registra +1,4%. Sono in ...

Diventa più forte la frenata dei prestiti bancari in Italia, come effetto della stretta monetaria della Bce. A giugno 2023, sottolinea il rapporto ...

in calo del 2,4% a giugno scorso in Italia rispetto allo stesso mese del 2022, ma con il Sud in controtendenza con un aumento medio dello 0,5% e il Molise che registra +1,4%....banking in termini di ritorno sull'investimento sono indicate dalle banche interpellate daLab ... depositi, risparmi, investimenti esono rimaste più o meno invariate, spiegano in Pwc, si ...

Abi, 'prestiti imprese in calo ma crescono per le famiglie' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Abi, 'prestiti imprese in calo ma crescono per le famiglie' La Prealpina

Sono in diminuzione i prestiti alle imprese -3,4 % a livello nazionale mentre crescono dell'1% i finanziamenti alle famiglie e in tutte le aree del Paese. Lo afferma l'Abi che ha condotto un ...I prestiti in Italia sono calati del 2,4% a giugno rispetto allo stesso mese del 2022, ma con il Sud in controtendenza. Secondo l'Abi, le sofferenze sono diminuite a livello nazionale, mentre i presti ...