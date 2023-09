365 giorni con Maria | 30 settembre Alla Madonna del miracolo sono attribuiti fatti inspiegabili

(Di sabato 30 settembre 2023) Ha inizio una lunga serie di miracoli che accresceranno nel corso del tempo la devozioneBeata Verginein quel luogo. Due famiglie vivono un gravissimo conflitto, ma quando decidono di affidarsi, ecco che lei opera il prodigio inaspettato. Tuttavia questo non sarà l’unico. Come quello che accade a una bimba: L'articolo proviene da La Luce di

L’immagine della Madonna dei Cappuccini muove più volte gli occhi nel convento di Sant’Agata Feltria, in provincia di Rimini. Ad assistere al fatto ...

La Vergine appare a una ragazzina, è avvolta in un’aura di Luce , splendente e maestosa, ed è circondata dagli angeli. Le chiede di accendere un cero ...

Una statua antichissima della Vergine Maria , risale il fiume in modo davvero misterioso. Ecco il motivo. La cosa inspiegabile è che a bordo ...

Tutto accade in una notte, nel cuore di Roma un pozzo inizia ad esondare senza alcun motivo, e l’acqua allaga una piccola stalla. Misteriosamente, ...

Una mattina, un uomo si reca come al suo solito a lavorare presso la sua vigna, ma quel giorno avviene qualcosa d’incredibile. E’ sollevato da terra ...

È un turismo che si muoveall'anno, non è legato alla festività o al meteo, per cui aiuta anche sul fronte della destagionalizzazione. A nome di tutti i nostri soci voglio ringraziare ......territoriale efficace ed innovativa - prosegue la Angelini - Abbiamo la necessità di rafforzare ulteriormente il brand Riccione e di promuovere la città come una destinazione attraentel'...

Dalle crisi internazionali alla gestione delle emergenze, i primi 365 giorni di Meloni a Palazzo ... Il Sole 24 ORE

Manuel Vallicella, dalla tv alla morte per la mamma: 365 giorni di messaggi per l'ex tronista Corriere

"Speriamo che nel consiglio di oggi ci possano essere maggiori novità per tutti, ma dubitiamo fortemente, data la mancanza di delibere" ...Secondo fonti interne al governo italiano l'incontro di ieri tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron con focus sui migranti è stato molto proficuo ...