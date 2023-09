Yellen avverte | ' shutdown pericoloso | non è necessario'

Uno shutdown "non è necessario" ed è "pericoloso". Lo afferma il segretario al Tesoro Janet, premendo sui repubblicani della Camera affinché "facciano il loro lavoro" ed evitino uno shutdown che avrebbe "conseguenze per le famiglie americane". .Sul tavolo, in particolare, il nodo della guerra in Ucraina che, sida più parti già nelle ...presidente del Consiglio europeo Charles Michel che il segretario del Tesoro americano Janet

Il Segretario al Tesoro Janet Yellen afferma che uno shutdown non è necessario e sarebbe pericoloso. Pressione sui repubblicani della Camera affinché evitino uno shutdown con conseguenze per le ...