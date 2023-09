Xenomorph | torna con nuove funzionalità il trojan bancario che fa tremare il mondo

Xenomorph, torna con nuove funzionalità il trojan bancario che fa ... ilGiornale.it

Xenomorph: malware Android attacca banche e cryptowallet USA HTML.it

Gli esperti di ThreatFabric hanno lanciato l'allarme in tutto il mondo segnalando la diffusione di una nuova variante di Xenomorph, il noto trojan bancario che prende di mira i sistemi Android. In ...Il malware Xenomorph di Android torna ad essere pericoloso per banche e portafogli crypto negli USA, ma anche in Europa.