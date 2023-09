X Factor | terminano le Audition dell’edizione 2023

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ora si entra nel vivo dello show A Xi giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico eMorgan hanno completato lee hanno visionato tutti i talenti. Nel terzo appuntamento con ledello show Sky Original prodotto da Fremantle, si è esibita davanti alla giuria l’ultima tranche di aspiranti concorrenti. In conduzione Francesca Michielin. Ora i talenti che hanno superato questa prima fase di selezioni con almeno tre sì dal tavolo già puntano al prossimo step, i Bootcamp. Troveranno sul palco cinque sedie su cui non potranno mai sentirsi davvero comodi, con gli switch sempre in agguato, e i giudici faticheranno non poco per ridurre da 12 a 5 i componenti della propria squadra. Tra i concorrenti che sono si sono fatti più notare nell’ultima parte di, Niccolò Selmi, che ...