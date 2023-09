WWE | Effetto John Cena! Fastlane è ufficialmente sold-out

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 29 settembre 2023) Fra una settimana andrà di scena il PLE WWE, uno di quei Premium Live Event che vengono tranquillamente considerati i classici eventi di transizione per i quali solitamente non ci si aspettano chissà quali grandi cose. Quest’anno però sembra cheabbia attirato l’attenzione più del previsto.Cena Infatti seppur attualmente i match ufficializzati per l’evento sono solamente 2, uno di questi è bastato per far volare le vendite dei biglietti e in poco tempo si è raggiunto il-out dell’arena. Stiamo parlando del match che vedrà protagonistaCena che insieme ad un partner ancora da svelare, affronterà il team composto da Jimmy Uso e Solo Sikoa(anche se ad ora il match è pubblicizzato come un 2 on 1 Handicap Match). L’annuncio del ritorno ...