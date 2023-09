WWE | Annunciato nuovo contratto televisivo in Giappone dopo oltre un anno di assenza

(Di venerdì 29 settembre 2023) La WWE hadi aver stipulato unaccordo per i diritti di trasmissione con ABEMA, una piattaforma di streaming gratuito ad-supported in. L’accordo prevede la trasmissione gratuita di Raw e SmackDown nel paese, con il commentose disponibile per la prima volta. In, i PLE della WWE sardisponibili per la visione sulla piattaforma ed NXT sarà disponibile per la visione on-demand come parte dell’accordo. La società ha rivelato che l’accordo inizierà con Raw la prossima settimana. Akira Tozawa esulta L’ex WWE Cruiserweight Champion Akira Tozawa ha celebrato la notizia su X, facendo sapere ai fan inse che ABEMA sarà la modalità con cui guardare la programmazione della WWE in futuro. Le trasmissioni ...

La turbolenta carriera di Mustafa Ali in WWE è giunta al termine nonostante fosse in procinto di sfidare Dominik Mysterio per l'NXT North American Championship a No Mercy. Lo scorso 21 settembre, infa ...Durante la conferenza stampa, Shawn Michaels si è ritagliato uno spazio per annunciare ufficialmente che NXT Deadline sarà il prossimo Premium Live Event del brand e si terrà il 9 Dicembre da ...