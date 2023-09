WTA Tokyo 2023 | risultati 29 settembre | cade Iga Swiatek | in semifinale Jessica Pegula

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) Si sono disputati a, in Giappone, nella mattina italiana, tutti i quarti di finale del torneo Toray Pan Pacific Open Tennis, di categoria WTA 500: nel tabellone di singolare, privo di azzurre,la testa di serie numero 1, la polacca Iga, mentre avanza la numero 2 del seeding, la statunitense. Nella parte alta del tabellone la sorpresa di giornata la firma la russa Veronika Kudermetova, testa di serie numero 8, che elimina in tre set la polacca Iga, numero 1 del torneo, battuta con lo score di 6-2 2-6 6-4, maturato in due ore e venti minuti di gioco. Nel penultimo atto andrà in scena un derby, in quanto a sfidare Kudermetova sarà la connazionale Anastasia Pavlyuchenkova, capace di battere, in un’altra sfida tutta russa, ...