Wta Tokyo 2023 | programma | orari e ordine di gioco sabato 30 settembre

Cade sotto il peso di cinquanta errori gratuiti Iga Swiatek , fermata ai quarti di finale del Toray Pan Pacific Open, il500 ditrasmesso su SuperTennis e SuperTenniX. La polacca, che ha messo a segno solo 18 vincenti, ha finito per cedere 62 26 64 contro la numero 19 del mondo Veronika Kudermetova che ha così ...... che ha lasciato solo tre game alla spagnola n.79Cristina Bucsa e contro cui ha perso l'unico ... Daria Kasatkina says the tournament should use the roof due to the extreme heat in: "I think ...

WTA Tokyo: Sakkari mette fine alla carriera di Doi. Ritroverà Garcia nei quarti. Avanti anche Kasatkina e Pavlyuchenkova Ubitennis

WTA Tokyo 2023, risultati 28 settembre: Daria Kasatkina, Maria Sakkari e Caroline Garcia vittoriose in due set OA Sport

Si completano a Tokyo, in Giappone, gli ottavi di finale del torneo Toray Pan Pacific Open Tennis 2023, di categoria WTA 500: non ci sono tenniste italiane nel tabellone di singolare, che vede ...Momento commovente nel torneo di Tokyo dopo il ritiro di Misaki Doi. Lacrime durante l’intervista post-partita, quando a scambiare parole con lei è stata una sua vecchia conoscenza. Emozioni forti nel ...