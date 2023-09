Wta Tokyo 2023 | Kudermetova riesce a sfatare il tabù Swiatek Tutto facile per Sakkari e Pegula

(Di venerdì 29 settembre 2023) Igafino a oggi aveva rappresentanto un rebus indecifrabile per Veronika. Appena dieci games vinti in totale dalla tennista russa contro l’ex numero uno al mondo nel corso dei quattro scontri diretti fin qui giocati.cambia in quel di, dove l’attuale n°19 della classifica WTA si impone con il punteggio di 6-2 2-6 6-4 ed elimina dalla competizione la prima testa di serie del torneo. Era dal 2021 chenon perdeva contro una tennista russa e domanisfiderà la connazionale Pavlyuchenkova. Quest’ultima prosegue nel suo percorso di ritorno ad alti livelli dopo l’infortunio dell’anno passato e batte 6-2 7-5 Alexandrova. TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Nella parte bassa una Mariain piena ...

Si completano a Tokyo , in Giappone, gli ottavi di finale del torneo Toray Pan Pacific Open Tennis 2023 , di categoria WTA 500: non ci sono tenniste ...

Il programma , gli orari e l’ ordine di gioco del WTA 500 di Tokyo 2023 per la giornata di sabato 30 settembre . E’ tempo di semifinali in Sol ...

Il primo torneoda numero 2 al mondo è tutt'altro che positivo per Iga Swiatek, che si arrende ai quarti di finale del Japan Open in quel dicontro la russa Veronika Kudermetova . La ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del500 di2023 per la giornata di sabato 30 settembre. E' tempo di semifinali in Sol Levante, con il derby russo che nessuno probabilmente si attendeva ad aprire il programma. Veronika ...

WTA Tokyo: Sakkari mette fine alla carriera di Doi. Ritroverà Garcia nei quarti. Avanti anche Kasatkina e Pavlyuchenkova Ubitennis

WTA Tokyo 2023, risultati 28 settembre: Daria Kasatkina, Maria Sakkari e Caroline Garcia vittoriose in due set OA Sport

Cade sotto il peso di cinquanta errori gratuiti Iga Swiatek , fermata ai quarti di finale del Toray Pan Pacific Open, il WTA 500 di Tokyo ...Iga Swiatek (WTA 2) ha salutato il Giappone dopo esser stata sconfitta per 6-2 2-6 6-4 dalla russa Veronika Kudermetova (17) nei quarti di finale del Pan Pacific Open di Tokyo. Per la russa è stata pr ...