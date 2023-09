Wta Pechino 2023 | qualificazioni | Bronzetti supera il primo turno del tabellone cadetto

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 settembre 2023) Luciaprosegue la sua tournée asiatica e dopo i due quarti di finale a Guangzhou e Ningboildidell’importante WTA 1000 di. Un vero e proprio tour de force per la romagnola, che 24 ore fa giocava contro Fruhvirtova nel torneo che dista circa due ore di aereo. L’azzurra doveva in teoria affrontare Laura Siegemund, ma per un forfait dell’ultima ora si è trovata di fronte Rebecca Marino. Tre set, ma meno di due ore di gioco, ha impiegato Lucia per imporsi con il punteggio di 6-4 1-6 6-2. Domani contenderà l’accesso al main draw alla vincente di Korpatsch-Krueger. SportFace.