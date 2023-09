Wolverhampton | il portiere Sà diventa un simbolo | UFFICIALE il rinnovo

(Di venerdì 29 settembre 2023)importante in casa. Il nome in questione è quello delJosé Sa, che si lega agli Wolves fino al...

I Red Devils hanno fatto la voce grossa con le piccole -e Nottingham Forest, battuti ... Protagonista in negativo è stato Onana, l'exdell'Inter, che a fine partita ha chiesto ...Poco dopo, però, è stato il palo a evitare la capitolazione all'exdell'Inter su un ... RISULTATI 6GIORNATA SABATO Crystal Palace - Fulham 0 - 0 Luton Town -1 - 1 Manchester City ...

UFFICIALE: José Sa sempre più simbolo del Wolverhampton. Rinnovo fino al 2027 TUTTO mercato WEB

Il giornalista chiede a Onana dei tanti gol subiti ma lui lo ferma: la ... Fanpage.it

Nei sedicesimi 3-0 al Crystal Palace per i 'Red Devils', eliminati invece Wolverhampton e Luton. Stacca il pass la squadra di cui è tifoso il cantante ...Il portiere portoghese è stato il migliore dopo l’annata con Alisson e Szczesny, che hanno fatto fortuna in altri club, con il polacco che è rimasto in Serie A. L’ex Wolverhampton è stato preso da ...