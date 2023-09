Weekend a Roma e dintorni | 5 eventi da non perdere sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre

(Di venerdì 29 settembre 2023) I primi giorni di autunno continuano a regalare bel tempo da sfruttare per trascorrere qualche ora lontano dalla routine. Così, visto che ilè alle porte, ecco come sarebbe bello passare il 30e il 1°o nei. Di seguito glipiù gettonati., cosa fare il 30e il 1°Ecco quali sono i 5 appuntamenti da nonper ildel 30e 1°o nei: Appia Day, il festival diffuso della Regina Viarum. Si tratta di una rievocazione storica a cura della Legio II Parthica Severiana Albana con lo scopo di ...

Ultimo fine settimana del mese nella capitale, come divertirsi, rilassarsi e vivere al meglio ciò che offre la città? Come di consueto Tua City Mag ...

Tempo di lettura: 3 minuti l’evento “Eternità” programmato per il giorno 23 e 24 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, ...

Tanti eventi interessanti e appuntamenti da non perdere nella capitale, in questo fine settimana che segna l’inizio di un nuovo mese. Ecco qualche ...

Si assegnerà tra venerdì 29 e domenica primo ottobre lo Scudetto per quanto riguarda il campionato italiano di U.S. Polo Assn, organizzato dalla ...

...il Napoli che aprirà ile con le milanesi impegnate nella lotta a distanza per la vetta della classifica. Domenica big match per le inseguitrici Atalanta e Juventus e derby laziale trae ...E' stata Noemi Bocchi ad organizzare l'allestimento sul grande terrazzo aNord per accogliere ...d'amore Ultimo Aggiornamento 28/09/23 Fotogallery - Stefano De Martino beccato ancora con ...

Weekend a Roma: 19 eventi da non perdere sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre RomaToday

Cosa fare nel weekend a Roma e nel Lazio sabato 30 e domenica 1 ottobre Il Quotidiano del Lazio

MIRANO - Per l’accusa avevano pianificato tutto, finendo per mangiare e dormire a sbafo a danno di due dei luoghi più conosciuti di Treviso: la pizzeria da Roberto di viale Cadorna ...Si torna subito in campo per la settima giornata di campionato di Serie A. Weekend pieno, che inizierà già domani alle 15.00 con Lecce Napoli per prolungarsi fino al 2 ottobre alle 20.45 con Fiorentin ...