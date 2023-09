... frena sulla revisione dei trattati e difende il Green Deal Ursula Von der Leyeni ... Come ha fatto Manfred, leader del Ppe che in queste ore ha riposto ogni ipotesi di allargamento a ...... frena sulla revisione dei trattati e difende il Green Deal Ursula Von der Leyeni ... Come ha fatto Manfred, leader del Ppe che in queste ore ha riposto ogni ipotesi di allargamento a ...

Weber stoppa la Germania: "Con le Ong niente patto sui migranti" ilGiornale.it

EU conservative chief blasts Germany for 'blocking' migration deal ... POLITICO Europe

Manfred Weber non è certo un personaggio all'interno dell'opposizione tedesca. Si tratta del leader del Partito popolare europeo, la "casa" del centrodestra liberale nel Vecchio Continente, nonché uno ...